Microsoft yanlışlıkla gizli özellik aracını herkes için yayınladı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:48

Yanlışlıkla yayınlandığı fark edildiği an kaldırılsa da forum sitelerinden halen StangingTool'a ulaşmak mümkün.

Microsoft, Windows 11 ile ilgili büyük bir "yanlış adım" attı. Webtekno'daki detaylara göre şirket, Windows 11'de henüz aktif edilmemiş özellikleri bulmaya ve bunları etkinleştirmeye yarayan dahili bir aracı, yanlışlıkla yayınladı. Hal böyle olunca geliştiriciler "StagingTool" isimli bu aracı kullanmaya başladılar.

Microsoft, yanlışlığı fark ettikten sonra uygulamayı kaldırdı ancak nafile. StagingTool, Windows 11 ile ilgili forum sitelerine yayıldı bile...

ÜÇÜNCÜ TARAF BİR YAZILIMLA YAPILAN ŞEY

Windows 11 için etkinleştirilmemiş olan özellikler, geçmişte üçüncü taraf bir yazılım olan "ViveTool" aracılığıyla kullanılabiliyordu. Kullanıcılar, bu yazılımı kullanarak yeni özellikleri keşfetmenin yanı sıra, düzenlemeler de yapabiliyorlardı. İşte StagingTool'un da tam olarak aynı amaca hizmet ettiği anlaşıldı.

Yazılımdan anlayan Windows meraklıları, daha çok bir komut satırı uygulamasına benzeyen StagingTool ile Windows 11'deki tüm gizli özelliklere anında ulaşabilecekler.

ViveTool, uzun zamandır kullanımda olan bir yazılım ve Microsoft da bu yazılımın varlığından haberdardı. Hatta Windows Insider bölümünün lideri Amanda Langowski, geçmişte yaptığı bir açıklamada "Daha teknik Insider'larımızdan bazılarının, test aşamasındaki yapılarda bazı özelliklerin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığını keşfettiklerini de biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu durum, Microsoft StagingTool'un aslında bilinçli bir şekilde yayınlanmış olabileceğini düşündürüyor.

Microsoft StagingTool'un yanlışlıkla yayınlanması ile Windows 11 ile ilgili yeni bir dönem başlamış olabilir. Öyle ki geliştiriciler, bu araç sayesinde Windows 11 ile ilgili daha fazla gizli özelliği ortaya çıkarabilirler. Ancak Microsoft, böyle bir şey yaşanmaması için Windows 11 test sürümlerinde gizli özellik tutmayabilir. Eğer ikinci seçenek gerçek olursa, Windows 11 özellikleri önceden keşfetme olasılığımız ortadan kalkacaktır. Neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.