Microsoft yeni mini bilgisayarını tanıttı! Cihazın özellikleri

25 Ekim 2022 Salı, 10:54

Microsoft, geçtiğimiz aylarda 'Project Volterra' olarak duyurduğu yeni donanımını Windows Dev Kit 2023 ismiyle piyasaya sürdü. 599 dolarlık fiyata sahip olan Arm destekli cihaz, geliştiricilerin kolay ve verimli bir şekilde Windows uygulamaları oluşturmasını amaçlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bu yılın mayıs ayında gerçekleştirdiği ‘Build’ geliştirici konferansında ‘Project Volterra’ isimli bir projesini duyurdu. Bunun, yapay zekâ odaklı Arm tabanlı bir cihaz olacağı ifade edildi. Yeni donanımın, geliştiricilerin Arm kullanımını artırmasının amaçlandığı da aktarıldı. Şimdi ise bu cihaz resmen tanıtıldı. Dev şirketin paylaştığı bir gönderide Project Volterra olarak bildiğimiz cihazda Windows Dev Kit 2023 isminin verildiği ifade edildi. Microsoft, cihazı ‘Windows geliştiricileri tarafından yine Windows geliştiricileri için tasarlanmış Arm destekli bir cihaz’ olarak tanımladı.

599 DOLARLIK BİR FİYATI VAR

Webtekno'nun haberine göre Microsoft, Windows uygulamaları için ihtiyaç olan her şeyi kullanıcılara sunduğunu söyleyerek cihaz ile ilgili şunları ekledi: “Geliştiricilerin Arm için kolay ve verimli bir şekilde Windows uygulamaları oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış Windows Dev Kit 2023’ü piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz”

Yapılan açıklamalarda yeni cihazın 599 dolarlık (11.142 TL) bir fiyat etiketine sahip olduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra Windows Dev Kit 2023’ün şu an için Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 8 ülkede piyasaya sürüldüğü de duyuruda belirtildi. Ürünle birlikte geliştiricilerin tüm uygulama geliştirme süreçlerini tek bir kompakt cihazda toplayabileceği ve Windows uygulaması oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeye ulaşabileceği ifade edildi.

Şirket ayrıca Windows Dev Kit’in, 8cx Gen2’den %85 daha hızlı performans sunan Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti içereceğini de ifade etti. Bunun yanı sıra 32 GB RAM, 512 GB SSD, üç adet USB Type-A bağlantısı, iki adet USB Type-C bağlantısı, WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklerin de cihazda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, cihazın aynı anda üç monitöre bağlanabileceği ve geliştiricilerin, sinir işleme birimine sahip çip sayesinde yapay zekâdan yararlanmasının kolaylaşacağını da ekliyor.

