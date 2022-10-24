Steam anlık kullanıcı sayısı rekoru kırıldı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 21:39

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Steam'in anlık kullanıcı sayısı rekoru, bir kez daha kırıldı. Daha önceki rekor 29 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Yeni rekor ise 30 milyonun birazcık üzerinde geldi.

CS:GO HALA ÇOK POPÜLER BİR OYUN

Webtekno'nun haberine göre Steam ile ilgili verilere ulaşmamızı sağlayan SteamDB'deki verilere göre 23 Ekim 2022 saat 17:00 sularında Steam'de tam olarak 30 milyon 32 bin 5 oyuncu vardı. Bu oyuncuların 8 milyon 504 bin 647'si o anlarda oyun oynuyordu. Doğal olarak 21 milyondan fazla kişinin Steam'i açtığı halde oyun oynamadığını söyleyebiliriz.

Anlık kullanıcı sayısı rekoru kırılmış olsa da aynı anda oyun oynayan oyuncu sayısı ise geçmişte daha fazlasını görmüştü. Bu konudaki rekor, 9 milyon 245 bin 888.

SteamDB'de yaptığımız incelemelerde, eş zamanlı kullanıcı rekorunun kırıldığı an en çok oynanan oyunun CS:GO olduğuna şahitlik ediyoruz. Oyuna ait grafiğe göre 1 milyon 48 bin 548 oyuncu, rekor kırıldığı sıralarda CS:GO oynuyordu. Bu rakamlar, 2012 yılında piyasaya sürülen CS:GO'nun hala çok çok popüler bir yapım olduğunu gözler önüne seriyor.

Steam'de eş zamanlı kullanıcı rekoru kırılırken en çok oynanan oyunlar:

CS:GO

Dota 2

Lost ark

PUBG

Apex Legends

Team Fortress 2

GTA 5

Wallpaper Engine

Unturned

Rust

Paylaşılan veriler, Steam'deki büyümenin devam ettiğinin açık bir göstergesi. 2015 yılında ilk kez 10 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaşan platform, 2017 yılında 14 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşmıştı.

COVID-19'un zirve yaptığı Mart 2020'de 20 milyon kullanıcı barajını aşan Steam, 2022'nin başında ise 29 milyon seviyesini görmüştü. Şimdiyse bu rakam, 30 milyonun üzerine çıkmış durumda.