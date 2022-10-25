Steam'de fiyatlar uçacak: Dolar kurunu 2'den 10'a çıkarttı
Steam Türkiye için sabit ve oldukça düşük bir dolar kurunu tercih ediyordu. Kuru yenileyen platformda oyunlar artık 2'den değil 10 üzerinden olacak.
Steam geçen yıl dolar kurunu 1.8 TL'ye sabitlemişti. Böyle olunca oyunlardaki fiyatlar özellikle değişen kur miktarlarıyla yükselmiyordu. Twitter üzerinden Steam'in an itibarıyla önerilen dolar kurunu 1.8'den 10 yükselttiğini aktaran Espor oyuncusu ve aynı zamanda yazılım mühendisi olan Dora Özsoy, yakında fiyatların artacağını duyurdu.
STEAM'DE OYUN FİYATLARI ARTMAYA BAŞLADI BİLE
Steam'in kendi sisteminde oyunların fiyatlarında yaşanan artış net bir şekilde görülebiliyor. Örneğin Portal bu zamdan önce 18.50 TL'den satın alınabiliyorken, artık 105 TL'ye satın alınabiliyor.
Yukarıda da gördüğünüz gibi Portal'ın fiyatı bir gecede artmış durumda. Bu fiyat farkı şu an için Valve'nin oyunlarında geçerli gibi görünüyor. Portal, Portal 2, Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2 de yeni fiyatlardan etkilenmiş durumda ve son fiyatları 105 TL olmuş.
Şu anda özellikle Twitter üzerinden çok fazla paylaşım yapılıyor ve diğer oyunlara bu fiyat farkının yansımadan önce satın alınması öneriliyor. Zira yeni fiyatlandırma ile bazı oyunların fiyatı inanılmaz artacak.
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