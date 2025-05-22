Microsoft, yüz binlerce kötü amaçlı yazılımın PC'lere bulaştığını duyurdu

Kötü amaçlı yazılımları tespit edip önlemeye yönelik çalışmalar yapan Microsoft, yeni bir duyuru yaptı. Kullanıcı bilgilerini çalmaya yönelik kötü amaçlı yazılım olan Lumma'nın 394 binden fazla Windows PC'ye bulaştığını açıkladı. Bu veriler yalnızca 16 Mart 2025 ve 16 Mayıs 2025 tarihleri arasını kapsıyor olmasıyla korkutuyor. Daha önceki veriler dahil edildiğinde milyonlara ulaşabilir.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM LUMMA WINDOWS PC'LERE BULAŞTI

Kullanıcıların kişisel bilgilerine tarayıcılar ve kripto cüzdanları dahil olmak üzere onlarca veriye ulaşabilen Storm-2477 tarafından geliştirilen Lumma, aynı zamanda LummaC2 olarak adlandırılıyor ve bulaştığı sistemlerde sadece Chrome değil, Firefox, Edge ve Chromium tabanlı tarayıcılardan verileri çalabiliyor.

Lumma, küresel olarak kullanıcıları etkiledi ve yeni yapılan açıklamaya göre Microsoft Defender tarafından tespit edilebiliyor.