Microsoft'tan Internet Explorer için son çağrı

20 Mart 2022 Pazar, 00:00

Teknoloji devi Microsoft, kuruluşları ve kullanıcıları, Internet Explorer 11 desteğinin yakında sona ereceği konusunda uyarıyor. IE11 masaüstü uygulaması 15 Haziran itibarıyla Windows 10’da desteklenmeyecek. Fakat yazılım devi, IE modu ile Microsoft Edge içerisinde Internet Explorer’ı yaşatmaya devam edecek.

Microsoft’a göre, giderek artan sayıda web sitesi artık Internet Explorer’ı desteklemiyor. Ayrıca Edge daha hızlı, daha modern ve daha güvenli bir deneyim sunuyor. Fakat Edge, IE modu sayesinde sadece Internet Explorer’da çalışan siteleri açma yeteneğine sahip olacak.

HAZİRAN 2022'DE SONA ERECEK

ShiftDelete'in haberine göre; Microsoft, paylaştığı son blog yazısında Windows kullanıcılarına, Internet Explorer 11 web tarayıcısı desteğinin 2022 yılının Haziran ayında sonlanacağını hatırlattı. Internet Explorer 11’e sahip olan Windows 10 sürümleri ise Haziran ayında güncellenerek tamamen Microsoft Edge’e geçiş yapacak.

Teknoloji devi, Internet Explorer için ilk desteğin Ekim 2020’de bittiğini, ancak web tarayıcısının kapatılmasının yavaş ve temkinli bir şekilde olacağını açıklamıştı. Microsoft’tan gelen son açıklamada Edge için sürpriz bir özellik geliştirildiği öğrenildi.

Microsoft, yeni tarayıcısı Microsoft Edge için tasarladığı yerleşik Internet Explorer modu (IE modu) aracılığıyla Internet Explorer tabanlı web sitelerini ve uygulamaları desteklemeye devam edecek. Yalnızca Internet Explorer 11’de çalışan siteler, “Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

Microsoft, yaptığı açıklamayla birlikte kullanıcıları ve kuruluşları IE11’in “emekliliğine” hazırlanmaya çağırdı. Teknoloji şirketi ayrıca Edge içindeki IE modunun en az 2029 yılına kadar destekleneceğini ifade etti. Microsoft ayrıca Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 LTSC ve Windows 10 Server için IE11’i koruyacak.