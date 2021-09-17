Microsoft'tan yeni uygulama: Kullanıma girdiğini duyurdu
Microsoft, şifresiz hesap açma döneminin başladığını duyurdu.
Salgının ardından evden çalışmaya geçilmesiyle beraber artan siber saldırılar nedeniyle şifrelerin tehlikeye düşmesine Microsoft'tan çözüm geldi.
Şifresiz girmeden hesap açabilme seçeneği ile şirket hem siber saldırıları önlemeyi hem de dijital çağda farklı birçok şifreyi ezberlemekte zorlananları bu dertten kurtarmayı amaçlıyor.
Microsoft'tan çarşamba günü yapılan açıklamada, Microsoft Outlook ve Microsoft OneDrive gibi popüler servisler için şifresiz hesap oluşturma seçeneğinin kullanıma girdiği belirtildi.
YÜZ VEYA PARMAK TANIMA YÖNTEMİ
Kullanıcılar, şifre yerine hesaplarını Microsoft Authenticator uygulamasıyla ya da yüz veya parmak tanıma yöntemleriyle açabilecek. Kullanıcılar ayrıca, telefon numaraları ya da satın aldıkları ve içerisinde oturum açma bilgilerinin saklandığı bir USB sürücü gibi harici bir güvenlik anahtarı ile de hesaplarına ulaşabilecek.
Microsoft verilerine göre, her saniye 579 parola siber saldırıya uğruyor ve bu saldırıların sayısı yılda 18 milyara ulaşıyor.
-Sputnik Türkçe
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