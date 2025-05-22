Milyonlarca kullanıcısı olan iki iPhone modeli daha vintage listesine eklendi

Apple tanıtılmasının üzerinden uzun zaman geçen cihazlarını hurdaya ayırmaya devam ediyor. Dünyanın en çok satan telefon modellerinden biri olan iPhone 7 serisi için yolun sonuna gelinmeye başlandı. iPhone 7 Plus dışında iPhone 8 de artık vintage olarak sınıflandırılıyor.

APPLE ARTIK iPHONE 7 PLUS VE iPHONE 8 MODELLERİNİ VINTAGE OLARAK TANIMLIYOR

Apple, ürünün üretimi durduktan sonra 5 ya da 7 yıl içinde o cihazı vintage olarak sınıflandırmaya başlıyor. Bu da şirketin vintage olarak adlandırılan cihazlar için resmi olarak onarım ve parça tedariğini garanti etmediği anlamına geliyor. Eski olarak yaptığı sınıflandırmada ise bu süre 7 yıl ya da daha üstü bir zaman geçmiş olması gerekiyor ve burada da cihazın Apple yetkili servislerinde dahi onarımı duruyor.





Bu kapsamda 2016 yılında tanıtılan ve 2019 yılında üretimi durdurulan iPhone 7 Plus artık vintage. Bir diğer yandan ardından tanıtılan ve tanıtıldığı dönemde dikkat çeken iPhone 8 modeli de vintage olarak tanımlanıyor.

İlginç bir şekilde tüm iPhone 7 Plus modelleri bu listeye girerken, iPhone 8 tarafında 64 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modeller listeye girdi. iPhone 8'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonu listede yer almıyor, ayriyeten iPhone 8 Plus'ın Red serisi de şu anlık tehlikede değil.

iPhone'lara ek olarak iPad Air 2 ve iPad mini 2 modelleri de vintage kategorisinden çıkartılarak eski ürünler listesine girdiler.