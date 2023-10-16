Minecraft 300 milyondan fazla kopya sattı

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft'ın satış adeti açıklandı. Oyun toplamda 300 milyondan fazla sattı ve tüm zamanların en çok satan video oyunu rekorunu bir üst çıtaya taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:36
Minecraft 300 milyondan fazla kopya sattı
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Minecraft, tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olma ünvanına ulaşarak bu özel başarıyı daha da pekiştirdi. Mojang Studios başkanı Helen Chiang, bu haberin yakın zamanda duyurulduğunu ve bu önemli kilometre taşını paylaştığını belirtti.

Chiang açıklamasında, "15. yıldönümüne yaklaşırken, Minecraft 300 milyondan fazla kopya satışıyla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor; bu, hepimiz ilk bloklarımızı yerleştirirken kimsenin hayal bile edemeyeceği bir kilometre taşı" dedi.

Bu yeni başarı, Minecraft Live 2023 adlı canlı yayın etkinliği sırasında duyuruldu ve oyuncuların oyunun geleceğine katkıda bulunabilecekleri bir oylama etkinliği içeriyor. Minecraft topluluğu, hangi yeni yaratığın oyuna eklenmesi gerektiğini oylayabilecek. Bu yılın seçenekleri arasında bir yengeç, bir armadillo ve bir penguen bulunuyor.



Minecraft dünyanın en çok satan oyunu Mojang Studios

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