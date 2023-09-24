Ubisoft'un yeni oyunu Assassin's Creed Nexus'un çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:11

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:11

Ubisoft'un efsane serisi Assassin's Creed'in, sanal gerçeklik oyunu Assassin's Creed Nexus VR'ın çıkış tarihi açıklandı. Merakla beklenen oyunun 16 Kasım'da Meta Quest cihazları için piyasaya sürüleceğini ve fiyatının da 39.99 dolar (mevcut kur ile 1086 TL) olarak belirlendiğini açıkladı.

Ubisoft, büyük ilgi gören oynanış fragmanında Nexus'u "serinin ilk AAA VR oyunu" olarak tanıttı. Oyun, oyunculara serinin zengin karakter mirasından üç ikonik karakteri canlandırma fırsatı sunuyor: Ezio Auditore (Assassin's Creed II), Connor Kenway (Assassin's Creed 3) ve Kassandra (Assassin's Creed Odyssey).

Oyuncular, Rönesans İtalya'sı, çalkantılı Amerikan Devrimi ve Antik Yunan'ın ihtişamı gibi önemli tarihi dönemlerde dolaşabilecekler. Seri ilk kez üçüncü şahıs bakış açısından, birinci şahıs bakış açısına geçecek.

Fragman, oyunun birinci şahıs dövüşünü, karmaşık parkur mekaniğini ve farklı tarihi ortamların genel atmosferini göstererek oyunun karmaşıklığını yansıtıyor. Oyunda aksiyon dolu parkur takip edebilir, yakın dövüşlerde bulunabilir, uzak silahları kullanabilir ve gizli operasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Hidden Blade, sis bombaları ve hava suikastları gibi tanıdık öğeler bu VR deneyimine entegre edilmiş. Oyuncular ayrıca oyun içi VR eylemlerine dinamik olarak yanıt veren siviller ve önemli tarihi figürlerle etkileşime girebilecek.