Assassin's Creed Mirage'ın sistem gereksinimleri belli oldu
Ubisoft'un yeni Assassin's Creed oyunu 'Assassin's Creed Mirage'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun minimum ayarlarda NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 570 4GB ekran kartlarında bile çalışabilecek.
Ubisoft, merakla beklenen oyunu "Assassin's Creed Mirage" için PC donanım optimizasyonlarını gösteren bir fragman yayınladı. Bu oyun, PC oyuncularına çeşitli özellikler sunacak, bunlar arasında HDR desteği, çoklu monitör yapılandırmaları ve ultra geniş monitörler bulunuyor. Geliştiriciler, oyun deneyimini daha da geliştirmek için MSI Mystic Light ile uyumlu olacağını doğruladılar.
Oyunun lansmanı sırasında Intel XeSS yükseltme teknolojisinden yararlanılacak. Ayrıca, oyun DLSS ve FSR gibi teknolojileri de destekleyeceğini belirtiyor. Ancak bu teknolojilerin lansmanda mevcut olup olmayacağı henüz kesin değil. Ubisoft, oyunun Arc GPU'ları ve Intel 13. Nesil Core serisi için optimize edildiğini de garanti ediyor.
Dikkat çekici bir şekilde, "Assassin's Creed Mirage", çağdaş oyunlara kıyasla nispeten düşük sistem gereksinimlerine sahip. Örneğin, 1080p çözünürlükte ve 30 FPS'de oynamak için Intel Arc A380 6GB, GTX 1060 6GB veya Radeon RX 570 4GB gibi bileşenler yeterli olacaktır. Ancak daha yüksek performans arayanlar için 60 FPS hedefi için daha güçlü bileşenlere ihtiyaç duyulabilir.
Oyunun bütün sistem gereksinimleri ise şöyle:
1080p, Düşük Ayarlarda, 30 FPS
- İşlemci: Intel Core i7-4790K /AMD Ryzen 5 1600
- Ekran kartı: Intel Arc A380 6GB/NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB
- RAM: 8GB
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- Depolama Alanı: 40 GB SSD
1080p, Yüksek Ayarlarda, 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600
- Ekran Kartı: Intel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
- RAM: 16GB (dual-channel mode)
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- Depolama Alanı: 40 GB SSD
1440p (2K), Yüksek Ayarlar, 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X
- Ekran Kartı: Intel Arc A770 8GB/ NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB
- RAM: 16GB (dual-channel mode)
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- Depolama Alanı: 40 GB SSD
2160p (4K), Ultra Ayarlar, 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 3080 10GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GB
- RAM: 16GB (dual-channel mode)
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- Depolama Alanı: 40 GB SSD
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