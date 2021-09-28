Mining (Kripto Para Madenciliği) nedir, nasıl yapılır?

28 Eylül 2021 Salı, 00:00

Kripto para oldukça gündemde bir konu. Dolayısıyla kripto paraya ilişkin terimler de merak ediliyor. Bu terimler arasında mining, yani kripto para madenciliği de var. Peki ama mining nedir? Mining nasıl yapılır? Yakından bakalım...

Kripto para, sanal veya dijital para olarak kendi borsalarında yer alır. Kripto borsasında sayısız işlem yapılırken bu işlemlerden bir tanesi de mining (madencilik) adı verilen kazım işlemidir.

MİNİNG (MADENCİLİK) NASIL YAPILIR?

Güçlü ekran kartı - işlemcilere sahip bilgisayarlar veya özel ekipmanlara sahip sistemler aracılığıyla yapılan madencilik, blok zincir oluşturmaya yarar ve yeni bir blok zincir elde etmek için matematiksel tabanlı işlemler çözmek gerekir. Her geçen gün zorluğu artan mining işlemini yapmak için güçlü donanıma sahip bilgisayarlara veya özel ekipmanlara sahip olmak gerekir.

Her bir karmaşık problemin güçlü bilgisayarlar üzerinde çözülmesi ve transfer işlemlerinin yapılması kullanıcıların kripto para ile ödüllendirilmesi ile sonuçlanır. Kripto para madenciliği işlemi, blok zincirine yeni bloklar eklemek için çeşitli şifreleme yöntemini çözmekten geçer. Blok zinciri oluşturma konusuna teşvik etmek için ise kullanıcılar kripto para ile ödüllendirilir.

MİNİNG (MADENCİLİK) TÜRLERİ NELERDİR?

Kripto madenciliğini, genel olarak 3 çeşide ayırabiliriz. Bireysel madencilik, çiftliklerde toplu madencilik ve bulut madenciliği.

Bireysel madencilik veya solo madencilik: Bu, toplu katılım gerektirmeyen, bağımsız, kişinin kendi ekipmanına dayalı bir madenciliktir. Bu durumda, çıkardığınız tüm coinler ve işlem ücretleri hak ettiğiniz bir kazanç olarak size aittir. Hesaplama karmaşıklığını sağlamak için büyük bir hash oranı gerektiğinden, ekipman gücü bireysel madencilik için önemlidir. Solo madencilik, nispeten taze kripto para birimlerinin madenciliği için faydalıdır.

Çiftliklerde toplu madencilik: Çiftlik, madencilerin gücünü birleştiren bir sunucudur. Yeni blokların oluşturulmasıyla uğraşan ortak bir bilgi işlem ağıdır. Çıkarılan coin'ler, süreçteki kendi paylarına göre madenciler arasında bölünür. Popüler kripto para birimlerinin artan ağ karmaşıklığı nedeniyle çiftlikler giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Bulut madenciliği: Burada, kendi ekipmanlarını kullanan önceki iki madencilik yönteminin aksine, kendisini endüstriyel ölçekte madencilik yapan bir hizmetten bilgi işlem gücünü kiralıyorsunuz. Bu durumda artık kendi çiftliklerinizi başlatmanıza ve bakımını yapmanıza gerek yok. Coin'leri çıkarırken başkasının gücü için ödeme yapmanız yeterlidir. Bulut madenciliği, büyük yatırımlar olmadan üretime katılmayı mümkün kılar.

EKİPMANA GÖRE MİNİNG (MADENCİLİK) TÜRLERİ

Kullanılan ekipmana göre de madencilik 3 ana gruba ayrılabilir: ASIC tabanlı madencilik, CPU tabanlı madencilik ve GPU tabanlı madencilik.

ASIC tabanlı madencilik: En güçlü mining yöntemlerinden biri olan ve Uygulamaya Özel Entegre Devreler olarak da adlandırılan ASIC madenciliği, yüksek hesaplama kabiliyetine sahiptir ve bünyesinde çok sayıda işlemci bulunur. Bu iş için geliştirilen özel cihazların donanımları ve yazılımları özeldir ve yüksek hesaplama avantajı sağlamak için enerji tüketimi de oldukça fazladır. Litecoin ve Bitcoin gibi kripto paraların madenciliğinde yüksek hesaplama kabiliyetine sahip olan ASIC madenciliği kullanılır.

CPU tabanlı madencilik: Madencilik için CPU'lar kullanılabilir. CPU ile mining yapmak için bilgisayara yazılım kurmak gerekir. Bu madencilik türünde yüksek hesaplamaya gerek duyulmaz.

GPU tabanlı madencilik: Güçlü bir ekran kartı aracılığıyla da madencilik yapılabilir. GPU madenciliği olarak da adlandırılan bu mining işleminde ana görev ekran kartındadır ve ekran kartı karmaşık problemlerin çözümü aşamasında oldukça önemlidir. Ayrıca ekran kartının overclock yeteneğinin yüksek olması , işlem sırasında performansı arttıran bir diğer etkendir. Ekran kartları, madencilik için CPU'lardan daha güçlüdür ve saniyede daha fazla işlem yapabilirler. Hesaplama odaklı olan ekran kartı, Ethereum ve Zcash gibi kripto paraların üretiminde daha çok tercih edilir.

Kaynak: CHIP Online