Mısır'da yeni keşif: Bir piramit ve yüzlerce mumya bulundu
Mısır'daki kazıları hızla sürdüren arkeologlar, yüzlerce yeni mumya ve yeni bir piramiti gün yüzüne çıkardı.
Mısır'daki kazıları hızla sürdüren arkeologlar, yüzlerce yeni mumya ve yeni bir piramiti gün yüzüne çıkardı. Piramitin, daha önce adı hiç duyulmayan bir kraliçeye ait olduğu tespit edildi.
İnsanlık tarihinin en büyük ve gizemli uygarlıklarından olan Antik Mısır dönemine ait yeni keşiflere imza atıldı. Arkeologlar, Mısır firavunu Tutankhamun’un mezarının hemen dibinde yeni mumyalara ait birçok tabut ve tüneller gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca yeni bir piramit de keşfedildi.
300 ADET TABUT BULUNDU
Webtekno'nun haberine göre keşfedilen çok sayıdaki mumyanın Tutankhamun’un en yakın generallerine ve danışmanlarına ait oldukları tahmin ediliyor. Keşfedilen mumyalar hakkında da detaylı açıklamalar paylaşıldı.
Live Science’a konuşan ve kazıda görev yapan Mısır bilimci Zahi Hawass, yeni keşifte uzunluğu 9-18 metre arasında değişen tüneller ve toplam 300 adet tabut bulunduğunu açıkladı. Bu tabutların her biri Antik Mısır’da MÖ 1500 ile MÖ 1070 yılları arasında süren ‘Yeni Krallık’ dönemine aitti.
Bulunan tabutların her birinde birbirinden farklı yüzler yer alıyor, kadın ve erkek ayrımı görülüyor ve her biri Antik Mısır cenaze metni ‘Book of the Dead’i tasvir eden dekorasyonlarla süslenmiş durumdaydı. Bununla birlikte her bir tabutta içindeki kişinin ismi, bazılarındaysa kişiyi mumyalaştıran kişinin adı yer alıyordu.
Mumyayı açan arkeologlar, yine şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Mumyalar, diğer mumyalara göre oldukça iyi korunmuşlardı. Bununla birlikte tabutların içinde çeşitli eşyalar, figürler ve heykelcikler de bulunuyordu.
Keşfin şaşırtan yanı, bu alanda bugüne kadar söz konusu döneme ait bir şeye rastlanılamayacağının düşünülmesiydi.
Yeni kazılarda daha önce kimliği bilinmeyen ve hiç duyulmayan bir kraliçeye ait piramit de keşfedildi. Arkeologlar, kraliçenin adının Neith olduğunu, bu ismin bugüne kadarki hiçbir arşivde geçmediğini belirtti. Fakat bundan başka yeni bilgi paylaşılmadı.
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