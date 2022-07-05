300 yıllık 'deniz kızı' mumyası bilim insanları tarafından inceleniyor
Japonya'nın Koçi eyaletinde, 1700'lerde keşfedilen ve Asakuçi kentindeki Enjuin tapınağında tutulan deniz kızı mumyası, bir grup bilim insanı tarafından inceleme altına alındı.
Bir grup bilim insanı, Japonya'nın Koçi eyaletinde, 1736 ila 1741 yılları arasında bir balıkçının ağlarına takıldığı rivayet edilen ve Asakuçi kentindeki Enjuin Tapınağı'nda sergilenen deniz kızı mumyasını inceleme altına aldı. Ekip, bu yıl içinde mumyaya ilişkin bulguları yayınlayacak.
Okayama Folklor Derneği'nden Hiroshi Kinoshita, buna benzer başka bir deniz kızının, "Somon balığına dikilmiş bir maymun" olduğunu söyledi ve iki mumya arasında benzerlikler bulunduğunu vurguladı.
COVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN TAPTILAR
IFLScience'ın haberine göre, Japonya kıyılarında bir balıkçı tarafından yakalandığı iddia edilen deniz kızı, ibadet nesnesi olarak görüldüğü için 300 yıla yakın süredir Enjuin tapınağında tutuluyordu.
Japon Asahi gazetesine konuşan tapınağın baş rahibi, "Deniz kızına taptık ve bizi Covid-19'dan korusun diye dua ettik" dedi.
SAHTEKARLIK İDDİASI
Habere göre deniz kızının, bir Japon balıkçı tarafından yapılmış ve dolandırıcılık amacıyla kullanmış olması ihtimaller arasında. Bir rivayete göre balıkçı, yaptığı resimleri satmak için deniz kızının adayı lanetlediğini ve resimlerine sahip olmayan herkesin kısır kalacağını söylemişti.
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