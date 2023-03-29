Moda AR ile dönüşüyor: Tommy Hilfiger ZERO10 iş birliği

Tommy Hilfiger, ZERO10 ile teknolojiyi kullanarak kullanıcıların AR aracılığıyla kıyafetleri denemesine olanak sağlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:53
Moda AR ile dönüşüyor: Tommy Hilfiger ZERO10 iş birliği
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Teknoloji pek çok alanda dönüşümü beraberinde getiriyor. Modanın da kendi içinde gelişmesini sağlayan teknoloji, sanal modellerin gelişmesini sağlarken bir diğer yandan da giysileri denemeden üstünüzde görmeyi sağlayan pek çok teknolojiyi de içine alıyor. Modanın geleceğini göstermeyi hedef alan ZERO10 girişimiyle çalışan Tommy Hilfiger, bu kapsamda bazı mağzalarında AR ile giysi denemeye olanak sağlıyor.

MODANIN GELECEĞİ: GİYSİLERİ DENEMEDEN GİYEBİLMEK

Tommy Hilfiger, ZERO10 ve Shawn Mendez iş birliği ile Classics Reborn koleksiyonu oluşturdu. Bu koleksiyon 3 büyük şehirde giysi deneme kabinlerini AR olanlarıyla değiştiriyor. Bazıları yalnızca NFT olarak mevcut olan bazı kıyafetleri de denemek mümkün oluyor. 

Hatırlayacağız üzere 2018 yılında Amazon da benzer bir patent almıştı. 

 
 
 
 
 
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Global AR Fashion Platform (@zero10.app)'in paylaştığı bir gönderi

 

29 parçalık koleksiyonun bir kısmını dijital olarak deneyebilen kişiler, özel AR efektlerini de kullanabiliyor. 

Mağazaya yerleştirilen akıllı bir ekran sayesinde kıyafetleri deneyebilen müşteriler farklı bir deneyim yaşıyor. Londra'da, Berlin'de ve Milano'da toplamda üç mağazada başlayan bu yeni dijital giysi deneyimi 16 Nisan'a kadar devam edecek. 


Tommy Hilfiger ZERO10 ZERO10 geleceğin modası

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