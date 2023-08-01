Motorola fiyat performans telefonunu tanıttı: Moto G14

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:36

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:36

Motorola, Hindistan'da yeni tanıttığı Gx4 serisinin ilk telefonu olan Moto G14'ü duyurdu. Telefon, 6.5 inç FHD+ (20:9)i IPS LCD bir ekran ile geliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 2.0GHz hızında 2x Cortex-A75 ve 1.8GHz hızında 6x Cortex-A55 çekirdeklerle güçlendirilmiş Unisoc T616 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip olan bu yonga seti, performans açısından Helio G85 ile benzer özelliklere sahip.

Moto G14, 5.000mAh kapasitesi bulunan ve 15W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geliyor. Ayrıca, telefonun diğer özellikleri arasında USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi ile FM radyo desteği bulunuyor. Hoparlör tarafında ise Dolby Atmos özellikli stereo bir sistem bulunuyor.

Telefon, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, üçlü kart yuvası sayesinde iki SIM kartı ve bir microSD kartı (1 TB'a kadar) aynı anda kullanma imkanı sunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana ve bir derinlik sensörü görevi gören kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 8 Megapiksel selfie kamerası tercih edilmiş.

Motorola Moto G14'ün, Gök Mavisi ve Çelik Grisi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Cihaz 8 Ağustos tarihinde 120 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.