Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto G84 5G'nin görüntüleri sızdırıldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:33

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:33

Teknoloji devi Motorola'nın, yeni akıllı telefon modeli Moto G84 5G'nin bazı bilgileri sızdırıldı. Kısa bir süre önce Moto G54 modelinin basın görselleri ortaya çıkmıştı ve şimdi de Moto G84 5G'nin tasarımı hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görseller, cihazın piyasaya sürülmesine yönelik TDRA ve FCC sertifikalarını aldığını gösteriyor, bu da akıllı telefonun yakın bir zamanda tanıtılacağını işaret ediyor.

Sızdırılan görsellere göre, Moto G84 5G, hafifçe kutu şeklinde bir form faktörüne sahip. Arka panelde markanın sembolü olan yarasa kanadı benzeri bir logo bulunurken, çıkıntılı bir kare kamera modülü dikkat çekiyor. Cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alırken, sol tarafta SIM kart tepsisi bulunuyor. Güç tuşunun parmak izi tarayıcı olarak kullanılıp kullanılmayacağı ya da ekran içi bir parmak izi tarayıcısına sahip olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Ön tarafta, Moto G84 5G'nin merkeze hizalanmış bir delikli ekrana sahip olacağı görülüyor. İnce çerçevelerle çevrili olan ekran, kullanıcıya geniş bir görüntüleme alanı sunmayı amaçlıyor. Cihazın arka tarafında, 50MP optik görüntü sabitleme özellikli çift kamera düzeni bulunuyor. Alt kısımda ise USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Ortaya çıkan görüntüler, Moto G84 5G'nin kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geleceğini gösteriyor.

Moto G84 5G'nin özellikleri hakkında şu an için tam bir bilgi bulunmasa da, FCC sertifikasyon listesi, cihazın 33W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil ünitesine sahip olacağını ortaya koyuyor. Detaylı bilgilerin resmi tanıtım ile açıklanması bekleniyor.