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Mundfish'in Atomic Hearts 2 ve The CUBE oyunu Türkçe seçeneğiyle gelecek

Mundfish'in Atomic Hearts 2 ve The CUBE oyunu Türkçe seçeneğiyle gelecek

13.06.2025 21:48:00
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Haber Merkezi
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Mundfish'in Atomic Hearts 2 ve The CUBE oyunu Türkçe seçeneğiyle gelecek

Yabancı oyunların Türkçe diline verdiği destek artmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce tanıtılan Atomic Heart 2 ve The CUBE oyunlarına Türkçe dil desteği de gelecek.

Mundfish'in yeni oyunları kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Atomic Heart'ın yeni oyunu Atomic Heart 2 ve aynı evrende geçen başka bir MMORPG oyunu olan The CUBE tanıtılmıştı. Oyunlara Türkçe dil desteğinin geleceği de yeni yapılan duyuru ile açıklandı. 

Summer Game Fest'te resmi olarak duyurulan oyunların ne kadar fiyata satılacağı ve ne zaman çıkış yapacağı henüz açıklanmış değil. 

Atomic Heart 2, ilk oyunun devamı olacak şekilde sunuluyor ancak The CUBE biraz daha farklı. The CUBE'da oyuncular küp içinde bir dünyadalar ve hayatta kalmaya çalışacaklar.

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