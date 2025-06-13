Mundfish'in Atomic Hearts 2 ve The CUBE oyunu Türkçe seçeneğiyle gelecek

Mundfish'in yeni oyunları kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Atomic Heart'ın yeni oyunu Atomic Heart 2 ve aynı evrende geçen başka bir MMORPG oyunu olan The CUBE tanıtılmıştı. Oyunlara Türkçe dil desteğinin geleceği de yeni yapılan duyuru ile açıklandı.

Summer Game Fest'te resmi olarak duyurulan oyunların ne kadar fiyata satılacağı ve ne zaman çıkış yapacağı henüz açıklanmış değil.

Atomic Heart 2, ilk oyunun devamı olacak şekilde sunuluyor ancak The CUBE biraz daha farklı. The CUBE'da oyuncular küp içinde bir dünyadalar ve hayatta kalmaya çalışacaklar.