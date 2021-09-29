Musk, Bezos’un Blue Origin roketiyle dalga geçti

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:46

Gazeteci Kara Swisher, Blue Origin şirketinin kısa süre önce gerçekleştirdiği uzay yolculuğunda kullandığı roketin internet meme'lerinde küçüklüğü ve 'fallik objeye' benzetilmesini ima ederek Musk'a aracın şekli hakkında ne düşündüğünü sordu.

Musk, soruya gülerek verdiği cevapta, "Bence de öyle... Yani potansiyel olarak farklı bir şekil olabilirdi. Bir yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştiriyorsanız roketinizin boyu daha kısa olabilir" diye yanıtladı. Musk'ın bu cevabının ardından salondaki tüm katılımcıları kahkahaya boğuldu.

DAVA AÇILMASI HAKKINDA KONUŞTU

Konferans sırasında Musk’a Blue Origins'in, NASA'nın SpaceX'e bir nevi torpil geçtiğini gerekçe göstererek uzay ajansına dava açması da soruldu. Milyarder girişimci bu soru karşısında ise "Yörüngeye çıkmak için davalardan daha fazla enerji harcaması gerektiğini düşünüyorum. Avukatlarınız ne kadar iyi olursa olsun, yörüngeye giden yolu dava edemezsiniz” dedi.

Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2.9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya geçen ay federal mahkemede dava açmıştı.

'BİDEN HALA UYUYOR'

Sputnik'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de eleştiren Musk, Biden'ın SpaceX'in Inspiration4 misyonunun bir parçası olarak uçan tamamen sivil astronot ekibini 'hala uyuduğu' için tebrik edemediğini söyledi. Musk, bu açıklamasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden'a taktığı 'Uykucu Joe (Sleepy Joe)' lakabına gönderme yaptı.

Musk, Elektrikli Araç Konferansı düzenleyen Biden yönetiminin etkinliğe Tesla'yı çağırmadığını da sözlerine ekledi.