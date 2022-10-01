Musk hedeflerine adım adım yaklaşıyor! Tesla Optimus tanıtıldı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:02

Yeni gerçekleştirilen AI Day etkinliğinde(bugün), Tesla’nın yapay zeka ve insansı robot alanlarındaki hedefleri duyuruldu. CEO Elon Musk, insansı robot prototipi Tesla Optimus modelini tanıttı. Salona dans ederek giriş yapan Optimus, seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Robotun ilk kez herhangi bir kablolu bağlantı olmadan çalıştığını belirten Musk, sahnede göründüğünden daha yetenekli olduğunun altını çizdi.

TESLA OPTIMUS MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete.net'in haberine göre konu hakkında açıklama yapan Musk, “Tesla’nın elektrikli otomobiller için tahrik ünitesi üretme deneyiminden faydalandık. Robotik için gerekli olan yapay zeka algoritmalarını oluşturmak için fazla mesai harcadık. Buna değdiğini düşünüyorum.” dedi.

Musk, bazı şirketlerin insansı robot gösterilerinde sergilediği performansın seri üretime geçemeyeceğini iddia etti. Tesla’nın milyonlarca Optimus üretebileceğini belirten Musk, etkinlik sırasında robotun diğer yetenekleriyle ilgili video paylaştı.

Tesla’nın ekibi, gövdesi tamamen monte edilmiş ancak işlevsel olmayan Optimus’un “üretime çok yakın” bir versiyonunu gösteren başka bir prototip çıkardı. Son gösterilen modelin ise henüz yürüme aşamasında olmadığı ifade edildi. Tesla, insansı robot modeli için kendi işlemcisini geliştireceğini açıkladı. Wi-Fi ve LTE gibi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip olacağı belirtilen robot, insanların biyolojik özelliklerinden ilham alınarak geliştirildi.

2.3 kWh bataryaya sahip olan Tesla Optimus, yakın gelecekte seri üretime geçecek. Musk, geliştirdikleri robotun 20.000 dolardan daha ucuz olacağını belirtti.