Tesla fabrikalarında insansı robot çalıştırmak istiyor

24 Eylül 2022 Cumartesi, 13:15

Tesla, son zamanlarda 1 milyondan fazla aracını geri çağırmasıyla gündemde yer aldı. Ancak şimdi şirketin uzun zamandır geliştirdiği insansı robotlarıyla ilgili büyük planlara sahip olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan haberlere göre firma, insansı robotları büyük oranda kullanmayı planlıyor. İşte detaylar!

Fabrikalarda insansı robotlar yer alacak

Shiftdelete.net'in haberine göre bilim kurgu, yıllar boyunca bizlere uçan arabalar ve robot çalışanlar vaat etti. Şimdi ise insanlar, teknoloji şirketlerinin insansı robotlarını duyurmasını dikkate almıyor. Geçtiğimiz yıl Elon Musk, Tesla Al Day kapsamında Tesla Bot programını duyurmak için robot kostümlü bir dansçıyı sahneye çıkardı. Pek çok kişi ise bunun bir şaka olduğunu düşündü.

Tüm bunlara rağmen Musk, insansı robot programının Tesla’da bir öncelik haline geldiğini açıkça belirtti. 2022’nin başlarında bir ürün yol haritası güncellemesinde Musk, 2023 içerisinde üretime alınmak için bir süredir geliştirildiğini söyledi.

Kısa süre önce çıkan haberlere göre Tesla, şirket içi toplantılarda yazılım mühendisleri, derin öğrenme bilim insanları, aktüatör teknisyenleri ve stajyerlik dahil olmak üzere yaklaşık 20 pozisyon için Optimus olarak da bilinen Tesla Bot çalışmalarını hızlandırdı.

Ayrıca Tesla’nın fabrikalarında binlerce insansı robot kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Bir iş ilanında yazanlar ise dikkatleri çekmeyi başardı. “Tesla, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri otomatikleştirmek için ölçekli insansı iki pedallı robotlar inşa etme yolunda ilerliyor. (…) Hareket planlama yazılım mühendislerimiz, bu yığını başlangıçtan dağıtıma kadar geliştirir ve sahiplenir. En önemlisi, çalışmalarınızın defalarca fabrikalarımızda binlerce insansı robota gönderildiğini ve onlar tarafından kullanıldığını göreceksiniz.”

Daha çok fabrikalarda çalışması planlanan robotların ilerleyen zamanlarda evlerde de olması bekleniyor. Ayrıca Musk, robotun çimleri biçme, yemek pişirme ve yaşlılara bakma gibi görevleri de üstlenebileceğini söylüyor. Ancak bunun için önümüzde en az 10 yıl daha olduğunu söylemek mümkün.