Musk, Twitter'ın logosunu, Dogecoin olarak değiştirdi
Dogecoin ile özdeşleşen Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın web logosu, kripto para olan Dogecoin olarak değiştirildi. Haberin ardından Degocoin'in değeri yüzde 10 değer kazandı.
Sosyal medya devi Twitter'ın web logosu, kripto para olan Dogecoin'i simgeleyen Shiba cinsi köpek oldu.
YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI
Twitter'ın bu hamlesi, kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı. Haberin ardından varlığın değeri, %10'un üzerinde yükseldi.
DAVASI DEVAM EDİYOR
Tesla CEO'su Musk hakkında Dogecoin'i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla Elon Musk'a dava açılmıştı. Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.
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