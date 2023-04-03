Musk, Twitter'ın logosunu, Dogecoin olarak değiştirdi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 21:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 21:22

Sosyal medya devi Twitter'ın web logosu, kripto para olan Dogecoin'i simgeleyen Shiba cinsi köpek oldu.

YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Twitter'ın bu hamlesi, kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı. Haberin ardından varlığın değeri, %10'un üzerinde yükseldi.

DAVASI DEVAM EDİYOR

Tesla CEO'su Musk hakkında Dogecoin'i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla Elon Musk'a dava açılmıştı. Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.