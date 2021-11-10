Musk'ın Twitter'daki sorusu pahalıya mal oldu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:40

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin art arda ikinci gün düşmesinin ardından 50 milyar dolar kaybetti.

Düşüş, Musk'ın Twitter'da açtığı ankette, takipçilerine Tesla'daki hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sorması ve kardeşi Kimbal'ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin gelmesiyle başladı.

'The Big Short' filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Business Insider'e yaptığı açıklamada, Musk'ın kişisel borçlarını kapatmak için hisse satmak isteyebileceğini dile getirdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak geçen hadise, dünyanın en zengin milyarderi olan Musk'ı kendinden sonra gelen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.

Daha önceki en büyük düşüş, 2019'da Jeff Bezos'un eşi MacKenzie Scott'tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.

Musk, ilk olarak ocak ayında Bezos'u geride bırakmış, aralarında farkı yakın zamanda, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in servetinden daha büyük bir rakama denk gelen 143 milyar dolara çıkarmıştı.

Kaynak: Sputnik Türkçe