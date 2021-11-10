Musk'ın Twitter'daki sorusu pahalıya mal oldu
Milyarder Elon Musk'ın hafta sonu Twitter'daki takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?" sorusunu sormasının ardından şirket, 50 milyar dolar kaybetti.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin art arda ikinci gün düşmesinin ardından 50 milyar dolar kaybetti.
Düşüş, Musk'ın Twitter'da açtığı ankette, takipçilerine Tesla'daki hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sorması ve kardeşi Kimbal'ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin gelmesiyle başladı.
'The Big Short' filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Business Insider'e yaptığı açıklamada, Musk'ın kişisel borçlarını kapatmak için hisse satmak isteyebileceğini dile getirdi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak geçen hadise, dünyanın en zengin milyarderi olan Musk'ı kendinden sonra gelen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.
Daha önceki en büyük düşüş, 2019'da Jeff Bezos'un eşi MacKenzie Scott'tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.
Musk, ilk olarak ocak ayında Bezos'u geride bırakmış, aralarında farkı yakın zamanda, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in servetinden daha büyük bir rakama denk gelen 143 milyar dolara çıkarmıştı.
Kaynak: Sputnik Türkçe
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Şato evler hakkında yeni gelişme