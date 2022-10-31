Musk'tan ilk adım: Mavi Tik ücretli hale gelecek

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:23

Twitter'ın yılan hikayesine dönen alım sürecini kısa bir süre önce tamamlayan Elon Musk şirkette adındın söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'ı satın aldıktan hemen sonra merkez binaya elinde lavaboyla gelen Musk, şimdi de onaylanmış hesap sahiplerinden 'Mavi Tik' karşılığında aylık ödeme yapılmasını gerektirecek bir sistemi getirmeye hazırlanıyor.

ELON MUSK, TWITTIR'I BAMBAŞKA BİR HALE GETİRMEK İSTİYOR

Temizlik yapacağının sinyallerini elinde lavabo ile giderek göstermek isteyen Musk, şirketin reklam poltikaları başta olmak üzere platforma girişlerin engellendiği hesapların kaldırılmasına kadar pek çok karar verdi.

Twitter Blue tarafını daha da geliştirmek için Musk'ın yeni sistem getirmek istediği ve bu şekilde de doğrulanmış hesapların aylık ödemeye bağlanabileceği söylendi. Ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla doğrulanmış hesaplar Twitter Blue dışında kalacak ve ayrı bir şekilde faturalandırılacaklar. Burada da konuşulan rakam aylık 19.99 dolar oldu.