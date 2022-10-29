Elon Musk Twitter'daki yasaklı hesaplara dair çalışma başlattı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından ilk icraatlerini gerçekleştirmeye başladı. Elon Musk, Twitter'da daha önce askıya alınan ve yasaklanan hesapların geri gelmesi için çalışma başlattı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından hesabı askıya alınmış bir çok kullanıcı ve dünya liderlerinden gelen, "hesap affı" talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Musk, yoğun talepler karşısında yaptığı açıklamada, platformu kurtarmak için ifade özgürlüğünü geri getireceğine dair vaatte bulundu.
MUSK'IN İLK İCRAATLERİ
Twitter'ı satın alma anlaşmasına imzasını atan Musk, ilk icraati olarak Twitter çalışanlarının bir bölümünü işten çıkardı. Bunun ardından Musk, Donald Trump gibi eskiden hesabı askıya alınmış devlet adamları, siyasiler ve kuruluş liderleri tarafından 'af' talepleri almaya başladı.
Twitter'ın daha iyi bir hale gelmesi için, platform genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacağına dair açıklama yapan Musk, askıya alınan hesaplar üzerinde "daha derin bir araştırma yapacağını" söyledi.
DONALD TRUMP'I MUTLU EDEN KARAR
6 Ocak 2021'deki başkent ayaklanmalarının ardından şiddeti kışkırtma suçlamaları nedeniyle Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump, Musk'ın Twitter'ı devralmasını memnuniyetle karşıladı.
Twitter'a dönüş hakkında çok az şey söyleyen Trump, konu hakkında "Twitter'ın nihayet aklı başında kimselerin elinde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden Radikal Sol delileri ve Manyakları tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin şu anki başkan yardımcısı Dmitri Medvedev, Musk'a tebriklerini "Twitter'da siyasi önyargı ve ideolojik diktatörlüğün üstesinden gelme konusunda, Elon Musk'a iyi şanslar. Ve şu Ukrayna'daki Starlink işini bırak" ifadeleriyle paylaştı.
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