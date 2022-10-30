Meta'dan, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a teklif
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı yeniden inşa ediyor. Bu süreçte Meta Gözetim Kurulu destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Söz şimdi Musk'ta...
Sosyal medya devi Twitter, çalkantılı bir sürecin ardından
Elon Musk tarafından satın alındı. Son günlerin en popüler platformunda
yenilenme çalışmaları başladı.
Elon Musk’ın üzerinde durduğu bazı konularda sosyal medya
devi Meta, yardım eli uzatmaya hazır.
META GÖZETİM KURULU, ELON MUSK’A YARDIM TEKLİFİ SUNDU
ShiftDelete’in haberine göre; Facebook ve Instagram
içeriğini değerlendiren içerik denetleme ekibi Meta Gözetim Kurulu, yeniden
yapılanma süreci için yardım etmeye hazır olduğunu Elon Musk’a iletti.
Musk, platform içinde nefret söylemleri bot hesaplar gibi
bazı içeriklerin azaltılmasına ilişkin bir girişim içerisinde. Kurul tam da bu
noktada şirketin ihtiyacı olan desteği sunacak.
META, EKİBE YOL GÖSTERECEK
Elon Musk, şüpheli içerik ve yasaklı hesaplar gibi konularda
kararlar almak için bir Twitter Denetleme Konseyi kuracaklarını söyledi. Meta
Gözetim Kurulu ise kurulacak bu ekibe bir anlamda yol gösterecek. Öte yandan
Elon Musk’ın Twitter’ı alması birçok alanda etkisini gösterdi.
Bilindiği üzere Elon Musk, konumu itibariyle kripto para piyasasında yönlendirici bir etkiye sahip. Kısacası daha önce yapmış olduğu açıklamalarla kripto paraların değer kazanmasına ve aynı zamanda çakılmasına da neden oldu.
Son olarak Twitter’ı satın alması ile birlikte Dogecoin, yüzde 35
oranında yükseldi.
İLK İŞİ 'İŞTEN ÇIKARMAK' OLDU
Fenomen iş insanı, Twitter şirketini satın almasının ardından keskin kararlar aldı. Şikret portföyüne Twitter’ı da ekleyen Musk, ilk icraatını CEO Parag Agrawal, finans şefi Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde dahil bazı üst düzey yöneticilere kapıyı göstererek yaptı.
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