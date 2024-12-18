NASA astronotlarının mahsur kaldığı büyük uzay krizi: Ne zaman dönecekler?

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:40

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:40

Uzay yolculukları heyecan ve hayranlık uyandırsa da, bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapmak üzere yalnızca 8 günlüğüne gönderilen Butch Wilmore ve Suni Williams’ın inanılmaz hikayesi: Teknik aksaklıklar ve ertelemeler yüzünden, ikili neredeyse bir yılını uzayda geçirmiş olacak! Bu bekleyiş, artık bir bilimkurgu senaryosu gibi…

PLAN BASİTTİ: 8 GÜN, GİDİP GELİYORUZ!

Haziran 2024’te başlayan görev, aslında oldukça basit görünüyordu. Boeing’in Starliner uzay aracı ile ISS’ye ulaşıp yalnızca 8 gün boyunca görev yapacaklardı. Ancak Starliner’ın sevk sistemiyle ilgili kritik bir sorun, planları tamamen alt üst etti. NASA, mürettebatın güvenliğini riske atamayacağı için Starliner’ı mürettebatsız bir şekilde Dünya’ya geri döndürmeye karar verdi.

SPACEX YARDIMA KOŞTU AMA...

Ortaya çıkan bu krizle birlikte, NASA gözünü SpaceX’e çevirdi. Çözüm ise SpaceX Dragon uzay aracı üzerinden organize edilen Crew-9 görevi oldu. Crew-9 ekibi Eylül 2024’te ISS’ye ulaştı, yanında iki boş koltuk da getirdi. Plan, Butch Wilmore ve Suni Williams’ı bu koltuklarla Şubat 2025’te Dünya’ya geri getirmekti.

Ama işler bir kez daha raydan çıktı. NASA, Salı günü yaptığı açıklamada, dönüş görevinin en erken Mart 2025’e ertelendiğini duyurdu. Gecikmenin nedeni, SpaceX Dragon uzay aracı için yapılması gereken test ve hazırlıklardı.

8 GÜNLÜK GÖREV, 9 AY MAHSURİYET!

Dönüş tarihindeki bu bir aylık erteleme, iki astronotun uzayda toplamda 9 aydan fazla zaman geçireceği anlamına geliyor. İkilinin kısa süreli bir görev için çıktıkları bu yolculuk, adeta uzayda mahsur kalma hikayesine dönüştü.

SOSYAL MEDYA BU DURUMLA DALGA GEÇİYOR

Sosyal medya kullanıcıları bu krizi mizahi bir şekilde ele alıyor. “NASA astronotları emekliliği uzayda mı yaşayacak?”, “Artık ISS, astronotların yeni evi oldu” gibi yorumlar hızla yayılıyor. Durumun NASA ve Boeing için prestij kaybına neden olduğu açık. Özellikle Boeing’in Starliner programı, bu aksaklıklarla ciddi bir eleştiri okunun hedefi oldu.

PEKİ YA ASTRONOTLAR?

Wilmore ve Williams, bu zorlu bekleyişi sabırla atlatmaya çalışıyor. Görev süresinin uzaması, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan astronotları etkiliyor. Ancak NASA, bu süreci güvenli bir şekilde sonlandırmak için elinden geleni yapıyor.

ASTRONOTLARIN HİKAYESİ BÜYÜLÜYOR

Butch Wilmore ve Suni Williams’ın bu zorlu yolculuğu, belki de bir gün bilimkurgu filmlerine konu olacak. 8 günlüğüne yola çıkan ikilinin, 9 ay süren bekleyişi uzayda mahsur kalmanın modern çağdaki en çarpıcı örneklerinden biri.

Uzay yolculuğu her zaman ilgi çekici, ancak bu hikaye tamamen başka bir seviyede. Sizce bu ertelemeler sona erecek mi, yoksa astronotlar daha da uzun süre uzayda mı kalacak?