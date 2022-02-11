NASA astronotu, 'uzayda kesintisiz geçirilen gün rekorunu' kıracak

11 Şubat 2022 Cuma, 00:00

Bir NASA astronotu, Amerikan uzay programının uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekoruna yaklaşıyor. Astronot, Mart'ta eve döndüğünde gezegen dışında neredeyse bir yıl geçirmiş olacak.

Mark Vande Hei, 9 Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ). Eğer dönüşü planlandığı gibi 30 Mart'ta gerçekleşirse, Vande Hei uzayda kesintisiz 355 gün geçirmiş olacak. Mevcut NASA rekoru 1 Mart 2016'ya kadar UUİ'de 340 gün geçiren astronot Scott Kelly'ye ait.

Eski ABD Ordusu subayı ve 2009'dan beri NASA astronotu olan Vande Hei'nin aslında ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyordu. Ancak astronotun dönüşü, bir Rus film yapımcısının ve aktristin bir filmin bazı bölümlerini UUİ'de çekmesi için ertelenmişti. Zira iki sinemacı, esasen Vande Hei ve Rus kozmonot Pyotr Dubrov için ayarlanan, Soyuz uzay aracındaki koltukları işgal ediyordu.

NASA, Vande Hei'nin uzayda kalma süresinin uzatılmasını, uzun süreli uzay uçuşunun insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıyor. Bu araştırma, Mars veya derin uzaydaki diğer güzergahlara yapılacak görevler için bilgi edinilmesini sağlayacak.

Görevinin uzatılmasını olumlu karşılayan Vande Hei, 14 Eylül tarihli Twitter gönderisinde, "Bu başından beri hazırlandığım bir ihtimaldi. Bilime ve gelecek keşiflere katkıda bulunurken, bunu harika mürettebat arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatı heyecan verici!" diye yazmıştı.

Uzatılmış görevi nihayet sona yaklaşırken, Vande Hei, UUİ'de kalışına dair bazı günlük girdilerini 3 Şubat'ta Twitter'a taşıdı.

Vande Hei ilk gün, şöyle yazdı:

Kalabalıklardan ve dış mekanlardan iç mekanlara, az sayıda pencereye ve [Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki] az sayıda kişiye geçmek biraz sarsıcı oldu.

100. gününde, "Vay, cuma olduğuna sevindim... Zen benzeri bir sakinlik durumuyla soğukkanlı kalma savaşımı kesinlikle kaybettim" dedi.

Vande Hei, 300. gününde attığı tweet'le, güncesine sadece "Macera devam ediyor" diye yazdı.

Amerikalı astronot, dönüşüyle birlikte NASA'nın uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekorunu elde etmiş olacak ama dünya rekoru, 1994 ve 1995'te Rus Mir uzay istasyonunda 437 gün kalan Valeri Polyakov'a ait.

Birden fazla görevde uzayda geçirilen toplam sürede ise astronot Peggy Whitson, 665 günle NASA rekorunun sahibi. Mir ve UUİ'de görev yapan Rus kozmonot Gennady Padalka da 879 günle dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kaynak: Independent Türkçe