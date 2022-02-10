NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı
HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2.300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Ziyarete açıldığı 8 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 100 bin kişi tarafından gezilen dünyanın en büyük gezici uzay sergisi, 13 Mart tarihine kadar gezilebilecek.
Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgisini tazeleyen ve eğlendiren NASA Uzay Sergisi’nde NASA’nın uzay görevlerine tanıklık etmiş kıyafetler, yiyecekler, yazılı materyallerden oluşan 200 parça, gerçek Ay Taşı, aralarında Saturn V’in de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri görülebilir.
Özgürlüğün 5 Derecesi simülatörü, altı serbestlik derecesinden beşiyle mekânın sürtünmesiz ortamındaki hareketini taklit ediyor. Yerçekimi Koltuğu, Ay’daymış hissi veriyor. F18 Pilot Simülatörü, saatte 2.000 km hızla uçan bir F18’in kontrolünü size bırakıyor. Mars simülatöründe ziyaretçiler, astronotların manevra kabiliyetini deneyimleyebiliyor ve bu koşullar için yürüyüş değişikliklerini inceleyebiliyor.
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