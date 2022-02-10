NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 12:02
NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye’ye getirilen ve 8 Aralık’tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçi tarafından gezilen NASA Uzay Sergisi, gördüğü yoğun ilgi üzerine 13 Mart’a kadar uzatıldı. 

NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2.300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Ziyarete açıldığı 8 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 100 bin kişi tarafından gezilen dünyanın en büyük gezici uzay sergisi, 13 Mart tarihine kadar gezilebilecek. 

Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgisini tazeleyen ve eğlendiren NASA Uzay Sergisi’nde NASA’nın uzay görevlerine tanıklık etmiş kıyafetler, yiyecekler, yazılı materyallerden oluşan 200 parça, gerçek Ay Taşı, aralarında Saturn V’in de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri görülebilir.

NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

Rehberler eşliğinde insanoğlunun uzay yolculuğunun tüm hikayesinin anlatıldığı serginin bir de VR alanı bulunuyor. Ziyaretçiler VR alanında bir astronot veya kozmonotun yaşayabileceği uzay deneyimini yaşıyor. MULTI-AXIS TRAINER, uzayda meydana gelebilecek bir dönüşü simüle ediyor. 

NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

Özgürlüğün 5 Derecesi simülatörü, altı serbestlik derecesinden beşiyle mekânın sürtünmesiz ortamındaki hareketini taklit ediyor. Yerçekimi Koltuğu, Ay’daymış hissi veriyor. F18 Pilot Simülatörü, saatte 2.000 km hızla uçan bir F18’in kontrolünü size bırakıyor. Mars simülatöründe ziyaretçiler, astronotların manevra kabiliyetini deneyimleyebiliyor ve bu koşullar için yürüyüş değişikliklerini inceleyebiliyor.

NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor. NASA Uzay Sergisi bilet fiyatları hafta arası 90 lira tam, 75 lira indirimli; hafta sonları 120 lira tam, 100 lira indirimli olarak belirlendi. 

NASA Uzay Sergisi 13 Mart’a kadar uzatıldı

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.

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