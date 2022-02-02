NASA astronotu, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'u kötü kokulara karşı uyardı
ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmek için 2020'de SpaceX ile anlaşan Tom Cruise'u istasyonda karşılaşacağı kötü kokulara karşı bilgilendirdi.
ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan ünlü aktör Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. NASA'nın yayımladığı programda Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair deneyimlerini aktardı. UUİ'de edindiği deneyimi paylaşan Glover ise ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu. Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi.
Glover aktörü karşılaşacağı kötü kotu ile ilgili "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız" sözleriyle uyardı.
Astronot, özellikle bir bölmenin kötü koktuğunun altını çizerek, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür" ifadelerini kullandı.
Glover'a göre bu modül tıpkı soyunma odası gibi kokuyor. Öte yandan astronot, istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını belirtti.
'ELLERİNİZLE MARATON KOŞMAK GİBİ...'
NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını ima etti. "Vücudunuzla birlikte yüzlerce kilo eden bir takım elbiseyle hareket ediyorsunuz ve bacaklarınızı çok nadiren kullanıyorsunuz" diyen Glover, şöyle ekledi: Maraton koşmak gibi ama ellerinizle...
Glover, Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'ye giden mürettebatın üyesiydi. Cruise da istasyonda aksiyon filmi çekmek için 2020'de SpaceX'le anlaşmıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19 oldu
- Hindistan'da kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü
- Şebnem Şirin'in son sözleri ortaya çıktı
- Altay'da Poko gecikti
- Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
- Danıştay, yaban keçisi avı ihalesini iptal etti
- Eski milli futbolcudan sert sözler
- Balkanlardan kar yurda giriş yaptı
- SGK'den yurttaşlara önemli uyarı: 'Güncelleyin'
- İzmir'de deniz ulaşımı sefer saatleri yeniden düzenlendi