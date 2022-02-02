NASA astronotu, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'u kötü kokulara karşı uyardı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 10:25

ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan ünlü aktör Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. NASA'nın yayımladığı programda Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair deneyimlerini aktardı. UUİ'de edindiği deneyimi paylaşan Glover ise ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu. Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi.

Glover aktörü karşılaşacağı kötü kotu ile ilgili "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız" sözleriyle uyardı.

Astronot, özellikle bir bölmenin kötü koktuğunun altını çizerek, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür" ifadelerini kullandı.

Glover'a göre bu modül tıpkı soyunma odası gibi kokuyor. Öte yandan astronot, istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını belirtti.

'ELLERİNİZLE MARATON KOŞMAK GİBİ...'

NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını ima etti. "Vücudunuzla birlikte yüzlerce kilo eden bir takım elbiseyle hareket ediyorsunuz ve bacaklarınızı çok nadiren kullanıyorsunuz" diyen Glover, şöyle ekledi: Maraton koşmak gibi ama ellerinizle...

Glover, Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'ye giden mürettebatın üyesiydi. Cruise da istasyonda aksiyon filmi çekmek için 2020'de SpaceX'le anlaşmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe