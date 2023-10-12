NASA, Bennu'dan toplanan bilgileri açıkladı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:01

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:01

NASA'nın Osiris-Rex isimli uzay aracı 2 yılın üstünde bir yolculuk geçirerek, Bennu astreodine ulaşmayı başardı. 2016'da ise 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.

SADECE KARBON DEĞİL SU DA İÇERİYOR

25 Eylül'de Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği asteroit örnekleri bilim insanlarınca araştırılmaya başlandı.

İncelemeler sonucu 4 buçuk milyar yıllık astreoitten alınan örneklerin sadece karbon değil aynı zamanda su içerdiği de ortaya çıktı. NASA yöneticisi Bill Nelson da bu örneklerin karbon açısından en zengin örnekler olduğunu ve bilim insanlarınının gezegenimizdeki yaşamın kökenlerine ilişkin çalışmalarına yardımının olacağını söyledi.