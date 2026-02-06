NASA’da yeni dönem: Astronotlar uzaya akıllı telefonlarıyla gidecek!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay görevlerinde yıllardır süregelen katı iletişim kurallarını esnetecek tarihi bir adım attı. Kurumun yeni yöneticisi Jared Isaacman, astronotların artık iPhone veya Android tabanlı kişisel akıllı telefonlarını uzay araçlarına taşıyabileceğini duyurdu.

UZAYDAN "ANLIK" PAYLAŞIM DÖNEMİ

Isaacman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın astronotların moral ve motivasyonunu artıracağını belirtti. Yeni uygulama sayesinde astronotlar:

Aileleri için kişisel anılar ve videolar kaydedebilecek,

Dünya’nın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebilecek,

Kişisel deneyimlerini daha hızlı ve "insani" bir perspektifle kamuoyuyla paylaşabilecek.

NASA yetkilileri, telefonların kullanımının görev güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, sıkı operasyonel protokoller çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

ARTEMIS II GÖREVİNDE TEKNİK ENGEL

Öte yandan, bu yeniliğin uygulanacağı ilk önemli misyon olan Artemis II görevinden erteleme haberi geldi. Ay'a dönüş programının en kritik aşamalarından biri olan uçuşun, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yapılan testlerde ortaya çıkan hidrojen sızıntısı nedeniyle mart ayına kaydırıldığı bildirildi.

Space Launch System (SLS) roketindeki sızıntı, fırlatma platformuyla bağlantı noktasında tespit edildi. Uzmanlar, güvenli bir kalkış için sızıntının giderilmesinin şart olduğunu belirtti.

AY YOLCULUĞUNUN KADROSU HAZIR

Tarihi görevde yer alacak isimler ise daha önceden netleşmişti. Ay yörüngesine doğru yola çıkacak olan Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen ve Christina Hammock Koch, uzayda akıllı telefon kullanacak ilk astronotlar olarak tarihe geçecek.