CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Alın teriyle toprağı yoğuran emekçilerin kenti Niğde’de buluşuyoruz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini sürdürüyor.

CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, mitingin yeni adresi Niğde oldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ekenin biçemediği, üretenin hakkını alamadığı bu kara düzene karşı; alın teriyle toprağı yoğuran emekçilerin kenti Niğde’de buluşuyoruz!

Cebimize, hukuka ve memlekete adalet gelene kadar, meydanlarda milletimizle omuz omuza, yan yana, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizi karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız.

Hakkımızı sonuna kadar alacağız.

Ak Parti’nin bu adaletsiz, kara düzenini mutlaka yıkacağız!

7 Şubat Cumartesi

14.00

Cumhuriyet Meydanı – Niğde"