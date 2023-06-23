NASA güçlü bir güneş patlamasını görüntüledi

NASA, Güneş Dinamiği Gözlemevi'nin güçlü bir güneş patlamasının görüntüsünü yakaladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:25
NASA güçlü bir güneş patlamasını görüntüledi
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Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor

Haftanın başlarında yüksek düzeye ulaşan güneş patlaması, X1.0 patlaması olarak sınıflandırıldı.

NASA'nın verdiği bilgilere göre X sınıfı, en yoğun patlamaları ifade ederken yanındaki sayı ise patlamanın gücünü gösteriyor.

Güneş patlamaları, güçlü enerji infilakı olarak biliniyor. Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor. 


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