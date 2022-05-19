NASA, Mars InSight aracına veda ediyor
NASA, 2018 yılında gönderdiği Mars InSight aracının görevine son vereceğini açıkladı. Mars'a başarılı iniş yapan araç, istenilen görevleri gerçekleştiremedi.
NASA’nın 813 milyon dolarlık InSight görevi, Mars’ta sona eriyor. InSight’ın güç kaynağı olan güneş panellerinde toz birikintisinin olması, aracın güç kaybetmesine neden oldu. Araç bugün, görevin başında ürettiği günlük enerjinin yalnızca onda birini üretiyor.
Shift Delete'te yer alan habere göre, NASA, daha önce InSight’ı Aralık 2022’ye kadar çalıştırmak için onay vermişti. Ancak, ajans yetkilileri salı günü düzenlediği basın toplantısında yaptıkları açıklamada güç seviyelerinin yaz sonuna kadar daha fazla düşmesini beklediklerini ve arazi aracının bilim operasyonlarını kalıcı olarak sonlandıracaklarını belirttiler.
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