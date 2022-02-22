NASA, Mars'ın bulutlarını görüntüledi

22 Şubat 2022 Salı, 00:00

Uzay ajansının GIF formatında internet sitesinden paylaştığı iki görüntüde Kızıl Gezegen'in gökyüzündeki bulutların sürüklendiği anlar yer alıyor.

İlk görüntüde Mars yüzeyinin ve tepelerinin üzerinde bulutların gezintisi göze çarparken ikinci görüntü doğrudan gökyüzünü hedef alıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; iki görüntü de birlikte bütünlüklü bir tablo oluşturuyor. NASA araştırmacıları, "Bilim insanları, bulutların ne kadar hızlı hareket ettiğini ve gökyüzünde ne kadar yüksekte olduğunu iki görüntünün perspektifini karşılaştırarak hesaplayabilir" diyor.

Uzay ajansının internet sitesinde yayımlanan açıklamada görüntülerin aslında, 12 Aralık 2021'de Curiosity'nin navigasyon kamerasıyla kaydedildiği ifade ediliyor.

Kayıt esnasında bulutların yüzeyden yaklaşık 80 kilometre yüksekten geçtiği belirtiliyor:

Bu yükseklikte hava aşırı soğuktur. Bu da bu bulutların, genelde daha düşük irtifalarda bulunan su buzu bulutlarının aksine, karbondioksit buzundan oluştuğunu gösteriyor.

Türkçede "merak" anlamına gelen Curiosity, araştırmalarını Mars'taki Gale Krateri'nde yürütüyor.

Kızıl Gezegen'e 2012'de inen uzay aracı, Mars iklimini ve jeolojisini incelemeyi, gezegende daha önce yaşam ya da su olup olmadığını araştırmayı hedefliyor.