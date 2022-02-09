NASA, Mars'tan Dünya'ya getireceği numuneler için hangi şirketle anlaştığını açıkladı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:57

National Aeronautics and Space Administration (NASA), geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki 10 yıl boyunca Mars’tan Dünya’ya numuneler getirmesi planlanan Mars Ascent Vehicle (NAV) adındaki küçük roketi inşa edecek şirketi belirlediğini duyurdu.

Lockheed Martin, NASA'nın MAV'ı inşa etmesi için anlaştığı şirket olurken, NASA’nın bilimsel çalışmalarında yardımcı yönetici olarak görev yapan Thomas Zurbuchen, konuya dair şunları söyledi: “MAV aracını inşa etmek sadece Mars'a inmek için değil, aynı zamanda oradan kalkış yapmayı planladığımız bu iddialı projenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak adına somut bir adımı temsil ediyor.”

194 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ SÖZLEŞME

Webtekno'nun haberine göre, Zurbuchen’in aktardığına göre Mars’tan numune getirilmesi projesinin konsept aşamasının sonlarına gelinmiş. NASA yetkilileri, numuneler Dünya’ya getirildiğinde dünyanın dört bir yanındaki iyi donanımlı laboratuvarlardaki bilim insanlarının Mars’ta yaşama dair belirtileri, gezegenin evrimsel tarihi ve diğer ilgi çekici konular için bu numuneleri inceleyeceklerini söyledi.

MAV roketinin inşası için Lockheed Martin ile imzalanan sözleşmenin tam 194 milyon dolar potansiyel değere sahip olduğu belirtilirken, sözleşmede belirlenene göre roket inşası 25 Şubat’ta başlayacak ve 6 yıl boyunca sürecek. Bu süre boyunca Lockheed Martin, birden fazla MAV roketi üreterek test uçuşları yapacak.