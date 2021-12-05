NASA paylaştı: Satürn, Ay'dan görüntülendi

05 Aralık 2021 Pazar, 10:16

Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşfi Yörünge Aracı / LRO) adlı uzay aracı, gelecekteki Ay görevlerinin planlanması için gerekli verileri toplamakla ve haritaları çıkarmakla görevli.

Ancak araç, kameralarını bu kez farklı bir hedefe çevirdi. O hedef, Güneş Sistemi’nin görkemli halkalarıyla tanınan gezegeni Satürn oldu.

NASA’nın açıklamasında uzay aracının bu görüntüyü kendisiyle aynı ismi taşıyan kamerasıyla, 13 Ekim’de kaydettiği ifade edildi..

Yörünge aracı o sırada Ay’ın erimiş kayalardan oluştuğu düşünülen karanlık bir bölgenin üzerinden geçiyordu. Araç, Lacus Veris (Bahar Gölü) adlı yay biçimindeki bu özelliğin 90 kilometre üzerindeydi.

NASA’nın açıklamasına göre LRO, daha önce Jüpiter'i ve yörüngesindeki Galilei uyduları adlı doğal uyduları detaylı biçimde gözlemlemeyi başarmıştı. Ancak Satürn’de aynı detaylı gözlem yeteneğini sergileyemedi.

NASA bu durumun Satürn'ün Jüpiter'den daha sönük olmasına bağlıyor. Aslında iki gezegen de LRO kameralarının görüntülemek üzere tasarlandığı Ay’dan çok daha sönük.

Uzay ajansının internet sitesinde yayımlanan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Satürn Ay'dan ve Jüpiter'den çok daha sönük. Bu nedenle Satürn’ün uydularını Galilei uyduları gibi tespit edemiyoruz. Onlar çok loş kalıyor."

Kaynak: Independent Türkçe