NASA 'potansiyel tehlike' dedi: Dünya yörüngesine giriyor

05 Aralık 2021 Pazar, 17:20

Göktaşındaki madenlerin toplam değerinin 4,71 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

4660 Nereus adlı yumurta şeklindeki asteroit, 11 Aralık Cumartesi günü saatte 23 bin 700 kilometre hızla yörüngeye girecek.

Asteroit 330 metrelik boyuyla "potansiyel tehlike" olarak görülse de NASA, Dünya'ya çarpmayacağını belirtiyor. Bu şekilde sınıflandırılmasının nedeni ise Dünya'ya çok yaklaşacak olması.

Adını, Yunan mitolojisindeki deniz tanrısından alan Nereus, yörüngedeyken Dünya'nın 3,86 kilometre uzağında olacak. Bu uzaklık Dünya ve Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 10 katına denk geliyor.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına ulaşan gök cisimlerini "yakın Dünya nesnesi", 7,5 milyon kilometre içinde bulunan ve hızlı hareket eden nesneleri de "potansiyel tehlike" diye sınıflandırıyor.

İlk olarak 1982'de keşfedilen Nereus, yaklaşık 10 yılda bir Dünya'ya yaklaşıyor. NASA, Nereus'un Dünya'ya sonraki yakın geçişlerini 2 Mart 2031'de ve Kasım 2050'de yapacağını tahmin ediyor.

Göktaşı 14 Şubat 2060'ta ise Dünya'ya daha da yaklaşacak. O tarihte asteroit, Dünya'dan sadece 1,2 milyon kilometre uzakta olacak.

Ancak bu durum, mineraller açısından zengin gök cisminin incelenmesi ve araştırılması için fırsat yaratacak.

600 binden fazla asteroidi izleyen Asterank veri tabanına göre Nereus'un, toplamda 4,71 milyar dolar değerinde nikel, demir ve kobalt yataklarına sahip olduğunu tahmin ediliyor.

Bu da göktaşını bir uzay aracı göndererek incelemek için cazip bir hedef haline getiriyor.

Zira bu tür zengin göktaşları, gelecekte asteroit madenciliği için olası hedefler.

Uzay madenciliği bilim camiasında ilgi görüyor çünkü uzmanlar, bu uğraşın Ay veya Mars tabanlı bir koloni için gerekli madenleri uygun maliyetle sağlayabileceğine inanıyor.

Kozmik madenler kullanılabilirse, diğer gezegenlerde kurulacak üsler için gerekli yapı malzemelerinin Dünya'dan gönderilmesi gerekmeyecek.

Kaynak: Independent Türkçe