09 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) aktif hale getirilen Queen (Kraliçe) adlı robotun Honey (Bal) ve Bumble'la (Vızıltı) tekrar bir araya geldiğini söyledi.

Otonom olarak da astronotların kontrolünde de çalışan robotlar UUİ'ye 2019'da gönderilmişti. Bumble Haziran 2019, Honey ise Kasım 2019'dan beri aktif halde.

Uzay ajansının "robotik ekip arkadaşları" diye nitelediği robotlar, astronotların rutin görevlerine yardımcı olarak harcanan zamanı azaltmayı hedefliyor.

Astrobee'ler elektrikli fan, kamera ve sensörler kullanarak hareket edebiliyor.

Robotlar enerjisi tükendiğinde kendi başlarına şarj istasyonuna gidiyor. NASA, robotların yük taşımak için veya yapılan çalışmaları kaydetmek için de kullanılabileceğini bildiriyor.

NASA tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Queen artık serbestçe uçan dostları Honey ve Bumble'la bir arada. Üçlü, ilerideki görevler için teknoloji (hem donanım hem de yazılım) geliştirmeye yarayacak araştırmaları ve deneyleri yürütmek namına tek başına veya birlikte çalışabilir.

Ajans, Queen'in düzgün çalıştığından ve istasyonda yolunu kendi başına bulabildiğinden emin olmak için onu bir süre izleyip çalışmalar yürütecek.

Kaynak: Independent Türkçe, CNET, NASA