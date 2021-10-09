NASA, "Uzay Arıları"ndan sonuncusunu da uyandırdı
NASA, Astrobee'ler (Uzay Arıları) adı verilen küp şeklinde üç robottan sonuncusunun da "uyandırıldığını" duyurdu.
Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) aktif hale getirilen Queen (Kraliçe) adlı robotun Honey (Bal) ve Bumble'la (Vızıltı) tekrar bir araya geldiğini söyledi.
Otonom olarak da astronotların kontrolünde de çalışan robotlar UUİ'ye 2019'da gönderilmişti. Bumble Haziran 2019, Honey ise Kasım 2019'dan beri aktif halde.
Uzay ajansının "robotik ekip arkadaşları" diye nitelediği robotlar, astronotların rutin görevlerine yardımcı olarak harcanan zamanı azaltmayı hedefliyor.
Astrobee'ler elektrikli fan, kamera ve sensörler kullanarak hareket edebiliyor.
Robotlar enerjisi tükendiğinde kendi başlarına şarj istasyonuna gidiyor. NASA, robotların yük taşımak için veya yapılan çalışmaları kaydetmek için de kullanılabileceğini bildiriyor.
NASA tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
Queen artık serbestçe uçan dostları Honey ve Bumble'la bir arada. Üçlü, ilerideki görevler için teknoloji (hem donanım hem de yazılım) geliştirmeye yarayacak araştırmaları ve deneyleri yürütmek namına tek başına veya birlikte çalışabilir.
Ajans, Queen'in düzgün çalıştığından ve istasyonda yolunu kendi başına bulabildiğinden emin olmak için onu bir süre izleyip çalışmalar yürütecek.
Kaynak: Independent Türkçe, CNET, NASA
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Erdoğan'a kötü haber
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Banka kredisi çekenler dikkat!
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- Nagehan Alçı'dan 'kan akabilir' uyarısı
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu