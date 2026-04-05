NASA, uzaydan iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğrafları paylaştı

NASA, Artemis 2 görevinden birkaç gün önce fotoğraflar paylaştı. NASA'nın resmi X hesabı üzerinden 4 Nisan'da paylaşılan fotoğrafların iPhone 17 Pro Max ile çekildiği aktarıldı. Uzay aracının içinden çekilen fotoğrafta dünyanın tüm maviliği gözler önüne seriliyor.

PAYLAŞILAN GÖRSEL iPHONE 17 PRO MAX İLE ÇEKİLDİ

Orion uzay aracının içindeki küçük camdan çekilen fotoğraflar ön kamera ile çekildi.

Daha önce yapılan açıklamada astronotların aileleriyle paylaşabilecekleri anılar kaydetmeleri için bazı cihazların uzay görevlerine götürülmesine izin verildiği aktarılmıştı.

Görev kapsamında çekilen diğer görseller DSLR fotoğraf makinesi Nikon D5 ile çekildi.