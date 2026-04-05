NASA, uzaydan iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğrafları paylaştı

5.04.2026 20:35:00
NASA, Artemis 2 görevine ilişkin mürettebatın çektiği fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

NASA, Artemis 2 görevinden birkaç gün önce fotoğraflar paylaştı. NASA'nın resmi X hesabı üzerinden 4 Nisan'da paylaşılan fotoğrafların iPhone 17 Pro Max ile çekildiği aktarıldı. Uzay aracının içinden çekilen fotoğrafta dünyanın tüm maviliği gözler önüne seriliyor.

PAYLAŞILAN GÖRSEL iPHONE 17 PRO MAX İLE ÇEKİLDİ

Orion uzay aracının içindeki küçük camdan çekilen fotoğraflar ön kamera ile çekildi. 

Daha önce yapılan açıklamada astronotların aileleriyle paylaşabilecekleri anılar kaydetmeleri için bazı cihazların uzay görevlerine götürülmesine izin verildiği aktarılmıştı. 

Görev kapsamında çekilen diğer görseller DSLR fotoğraf makinesi Nikon D5 ile çekildi.

 

'Kesinlikle muhteşem': Artemis II mürettebatı Ay'ın arka yüzünü ilk kez gördü NASA'nın Artemis II görevini gerçekleştiren mürettebatı, Ay'ın arka yüzünü ilk kez gördüklerini anlattı.
Telegram'ın kurucusuna göre Rusya'da VPN'leri engellemek bankacılığı da etkiliyor Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rusya'da VPN hizmetlerine yönelik engelleme girişimleri nedeniyle ülkedeki bankacılık sisteminin geçici olarak devre dışı kaldığını öne sürdü.
Kağıttan okunan bilgi, dijitale kıyasla hafızada daha kalıcı oluyor Geniş bilgi yelpazesi sunan arama motorları ve yapay zeka araçları, bilgiye erişimde kitapların yerini giderek daha fazla doldurmaya başlasa da kağıttan okunan bilgi, ekranlara kıyasla hafızaya daha derin işliyor.