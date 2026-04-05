Telegram'ın kurucusuna göre Rusya'da VPN'leri engellemek bankacılığı da etkiliyor

Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Telegram'ın Rusya'da yasaklandığına işaret eden Durov, buna rağmen ülkedeki 65 milyon kişinin VPN hizmeti kullanarak uygulamayı kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Durov, Rus hükümetinin yıllarca VPN hizmetlerini de engellemeye çalıştığını belirterek "Onların engelleme girişimleri devasa bir bankacılık krizine yol açtı. Dün ülke genelinde kısa bir süreliğine nakit tek ödeme yöntemi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İran'ın da Telegram'ı yasakladığını ancak VPN nedeniyle Rusya'dakine benzer sonuçlar elde edebildiğini kaydeden Durov, "Artık tüm ülke bu saçma kısıtlamaları aşmak için harekete geçti. Binlerce kişi VPN ve proxy kuruyor. Biz de buna ayak uydurmaya devam edeceğiz. Telegram trafiğinin tespit edilmesini ve engellenmesini zorlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da dün çok sayıda bankacılık uygulamasına erişimde sorunlar yaşanırken ödeme terminalleri, kısa süreliğine devre dışı kalmıştı.

Rusya'da yasalara uymadığı gerekçesiyle Telegram'ın yanı sıra WhatsApp ve YouTube gibi çok sayıda uluslararası uygulamaya erişim engeli getirilmişti.