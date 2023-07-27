NASA ve SpaceX'in uzay istasyonuna görevi için tarih
NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) düzenlenecek yedinci mürettebatlı misyonunu 17 Ağustos'ta başlatmayı hedefliyor.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, "Mürettebat-7" kod adlı görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak yedinci dönüşümlü görev olacak.
SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması bekleniyor.
Dragon kapsülünde, NASA astronotu ve görev komutanı Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve pilot Andreas Mogensen ve görev uzmanları olarak Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansı'nın kozmonotu Konstantin Borisov yer alacak.
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