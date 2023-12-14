46 yıl önce fırlatılan Voyager 1 ile iletişim kesildi

NASA'nın uzaydaki iletişim araçlarından biri olan Voyager 1 sondasından bir süredir veri alınamıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:44
46 yıl önce fırlatılan Voyager 1 ile iletişim kesildi
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NASA'nın 1977 yılında gönderdiği Voyager 1 ve ikiz uzay aracı Voyager 2 o dönemden beri Dünya'ya veri aktarıyor. Daha önce Voyager 2 ile iletişimin kesildiğini duyuran NASA, bu sorunu yeni atlatmışken, Voyager 1'in bilgisayarlarında sorun olduğu öğrenildi.

TAKILI KALMIŞ OLABİLİR

NASA'nın yayınladığı blog yazısında Voyager 1'den gelen mühendislik bilgilerini ve verileri toplayan uçuş veri sisteminin artık sondanın telekomünikasyon ünitesiyle beklendiği gibi iletişim kuramadığı aktarıldı.

Uçuş veri sisteminde yaşanan bu problem sebebiyle uzay aracı topladığı bilgileri aktaramıyor. Normalde bu veri sistemi sayesinde veriler toplanıp, paket halinde derleniyor ve telekomünikasyon ünitesiyle NASA'ya iletiyor. Blog yazısında aktarıldığı kadarıyla bu veri paketi takılı kaldı ve anlamlı bir iletişim kurulamıyor.


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