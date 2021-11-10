NASA yayımladı: Güneş nasıl ölecek?

10 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

Teleskop, yaklaşık 1370 ışık yılı uzaktaki NGC 2438 adlı "gezegenimsi bulutsuyu" görüntüledi.

Gezegenimsi bulutsular, ilk gözlemlendiklerinde gezegene benzetildikleri için bu şekilde adlandırılıyor. Ancak aslında gezegenlerle ilgileri yok.

Gökbilimciler bu tür gök cisimlerinin ölmekte olan, Güneş benzeri yıldızlardan çıkan ve bunları çevreleyen devasa gaz bulutlarından oluştuğunu söylüyor.

Güneş de ömrünün sonuna yaklaştığında kütlesinin büyük kısmını etrafa saçacağı bir dizi patlamaya sahne olacak. Sonunda beyaz bir cüceye dönüşecek ve artık ısıyla parlayarak, savurduğu malzemeleri bu parıltıyla aydınlatacak.

Gökbilimcilere göre NGC 2438, yaşamının tam da bu evresinden geçerken görüntülendi.

Güneş'in söz konusu evrede nasıl görüneceğini tam anlamıyla bilmenin imkanı yok ama Hubble gibi teleskopların kaydettiği bu tür görüntüler, sürecin nasıl gelişeceğine dair fikir veriyor.

Gökbilimcilere göre NGC 2438'in uzaya fırlattığı malzeme yayılmaya devam ediyor. Kabaca 10 bin yıl süren bu aşamanın sonunda gaz bulutu artık görülemeyecek kadar incelecek.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan Hubble görüntüsünde bulutu meydana getiren gazların her biri farklı renklerle gösteriliyor. Mavi izler oksijeni, yeşil olanlar hidrojeni, turuncular nitrojeni ve kırmızılar da sülfürü temsil ediyor.

NGC 2438'i çevreleyen bu gaz akışı, saniyede yaklaşık 37 kilometre hızla genişliyor.

GÜNEŞ'İN SONU

Güneş'in bu aşamaya varması ise uzun zaman alacak. Yıldız yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş rüzgarlarının giderek yoğunlaşacağı kırmızı dev evresine girecek.

Bu evrede atmosferi genişleyeceği için Dünya'nın da aralarında yer aldığı yakın gezegenleri yutacak. İşte bu evrenin ardından NGC 2438'in de içinde bulunduğu beyaz cüce evresine geçecek.

Bilim insanları beyaz cüce evresinde Jüpiter ve ötesindeki nispeten uzak gezegenlerin parçalanmadan kalabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Independent Türkçe