NASA'dan 'dev asteroid' açıklaması: Bugün Dünya’nın çok yakınından geçecek
NASA,dev bir asteroitin bugün Dünya'nın çok yakınından geçeceğini açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, otobüs büyüklüğünde bir asteroitin bugün Dünya’nın çok yakınından geçeceğini duyurdu.
NASA’ya göre, 2022 NF olarak adlandırılan asteroit, Dünya'nın 54.843,9 mil yakınındatn geçecek.
NASA, devasa asteroitin Dünya’nın yakınından güvenli bir şekilde geçmesini beklediklerini açıkladı.
2022 NF isimli asteroit, Hawaii merkezli bir eleskop sistemi olan Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sisteminden (Pan-STARRS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedildi.
NASA çalışanları asteroitin üç gün önce fark edildiğini duyurdu. Asteroitin Dünya’ya yaklaşımı sırasında, bir mermiden yaklaşık 12 kat daha hızlı hareket edeceği duyuruldu.
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