NASA’dan endişe yaratan Tuz Gölü paylaşımı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

NASA, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderiyle Tuz Gölü'nün korkutucu durumunu gözler önüne serdi. Paylaşımda göldeki su miktarının son 33 yılda ciddi derecede azaldığı gözlemlendi.

İklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri sebebiyle oluşan kuraklıklar, gezegenimizin doğasını bozuyor ve ciddi sonuçlara yol açıyor. Ülkemizde bulunan birçok doğal alan da bu durumdan kötü bir şekilde etkilenerek durumun ne kadar içler acısı olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tuz Gölü de kuraklıktan etkilenen alanların başında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar, gölün çekilme oranının kuraklık sebebiyle yüzde 65’e yaklaştığını, gittikçe küçüldüğünü ve sulama konusunda oldukça dikkatli olunması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi de NASA, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide gölün endişe verici durumunu bir kez daha bize gösterdi.

SON 33 YILDA...

Webtekno'nun haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi Twitter hesabı üzerinden Tuz Gölü’nün su miktarının 1988 yılları ile 2020 yılları arasındaki değişimini paylaştı.

Yayımlanan görüntülerde, Tuz Gölü’nün su miktarında korkunç derecede fazla bir azalma olduğu, hatta 2008 ila 2016 yıllarının yaz mevsiminde gölde neredeyse hiç su kalmadığı, tamamen kuruduğu gözlemlendi. 2020 yılında ise göldeki su miktarının oldukça az olduğu ortaya çıktı.

NASA, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: “Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, artık zar zor küçük bir su birikintisi kadar yer kaplayabiliyor.”

Bunun yanı sıra NASA, internet sitesinden yayınladığı raporda da gölü “kuruma tehlikesi ile karşı karşıya” olarak nitelendirerek yok olma tehlikesinin altını çizdi.