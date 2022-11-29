NASA’dan ilham alan tarımsal teknoloji hizmete açıldı

29 Kasım 2022 Salı, 10:13

Dünya’daki tüm tarımsal kararların bilgiye dayalı olmasını sağlamak vizyonu ile çalışıyor ve tarımsal üretimin takibi için çıkardığı ürünü CropMap’i kullancıların hizmetine sundu.

“CropMap’in sunduğu pazar verileri şirketleri rakiplerinden bir adım öteye taşıyor” diyen CropMap Ürün Müdürü Buket Tozar, “Sezon içinde yüksek bir hız ve doğrulukla elde edilen bu veriler başka hiçbir kaynakda bulunmamakta. Kurumlar bu verileri kullanarak, doğru satış hedefleri belirleyebilir, üretim planlarını optimize edebilir ve lojistik maliyetlerini en aza indirebilirler. Bugün birçok gübre ve tarımsal girdi sağlayıcısı satış hedeflerini belirlemek ve pazar analizini en doğru şekilde yapabilmek için CropMap’i tercih etti. Bunun yanı sıra, salça üreticileri, un fabrikaları gibi ürün işleyen firmalar da lojistik maliyetlerini en aza indirmek ve üretimlerini optimize etmek için CropMap’i kullanmaktalar” dedi.

“2022’DE TÜRKİYE’DE HANGİ TARLADA NE YETİŞTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Yeni teknolojinin avantajları hakkında şirketten yapılan yazılı açıklamada, “CropMap, Türkiye’deki en güncel ve en doğru tarla sınırlarını, ekim alanlarını il, ilçe ve köy kırılımlarıyla görmeyi sağlayan bir web platformudur. Kullandığı yapay zeka algoritması sayesinde tarla sınırlarını, ekim desenini, ürünlerin toplam ekim alanını ve geçmiş hasat verilerini sağlıyor. Bu platformda veriyi hem harita üzerinden hem de raporlar ile sunuyor. İçerisinde buğday, arpa, kanola, mısır, pamuk, domates, pirincin de olduğu 20’ye yakın mahsulün ekim alanlarını %98’e varan doğruluk oranlarıyla tayin edebiliyor. Örneğin CropMap %98 doğruluk garantisiyle 2022’de 1.059.973 hektar mısır ekildi diyebiliyor. CropMap 2019’dan itibaren topladığı veriler sayesinde pazarın ne kadar büyüdüğünü ürün bazlı gösterebiliyor. Örneğin, 2021 ve 2022 pamuk verilerini kıyaslayarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki pamuk ekim alanlarının 2021'e kıyasla %4,5 lik bir artışla 34.427 hektara yükseldiğini bildiriyor. Bu verileri sadece Türkiye geneli için değil; tarla, köy, ilçe ve il özelinde verme becerisiyle kapsamlı bir veri tabanı yaratıyor” denildi.

NASA’DAN İLHAM ALAN TEKNOLOJİ

“CropMap’in başarısı, üstüne inşa edildiği teknolojiden ve arka planındaki kapsamlı veri tabanından geliyor” denilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Şirketler için fark yaratacak veriler sunulmadan önce uzun bir veri toplama, işleme ve test aşamasından geçiliyor. Öncelikle Türkiye ürün deseni, ekim ve hasat tarihleri gibi tarımsal karakteristiklere bağlı olarak yaklaşık 30 bölgeye ayrılıyor. Her bölgede, ekim alanlarına bağlı bir örneklem sayısı belirlenerek sahadan güncel örneklem toplanıyor. Örneklemler, uydu görüntüleriyle birleştirildikten sonra uzman görüşü ve yapay zeka algoritmalarından oluşan iki aşamalı bir kontrol sürecinden geçirilerek sağlıklı” örneklemler eğitim seti ve test seti olarak ikiye ayrılıyor. NASA’dan ilham alınarak geliştirilen yapay zeka algoritması eğitim seti verileriyle eğitilerek optimize ediliyor. Modelin gerekli performans kriterlerini sağlamasının ardından bu model kullanılarak ilgili alanın ürün deseni tespit ediliyor. Her bölge özelinde il ve ilçe kırılımında alanlar hesaplanıyor ve çıkan sonuçlar son olarak bir kontrol mekanizmasından daha geçiriliyor. Bu aşamadan sonra son veriler oluşturularak CropMap’e aktarılıyor.”

Halihazırda Türkiye ile birlikte Romanya, İtalya, İspanya ve Polonya ekim alanlarını içeren tarımsal teknoloji, başka ülkelerde de fark yaratarak tarımı dönüştürmeyi hedefliyor.