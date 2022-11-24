NASA, Güneş'in 'asık suratlı' halini paylaştı
Güneş'in geçen ay "gülümseyen" fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı.
NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor" ifadesine yer verildi.
After last month’s smiley face, the Sun’s mood seems to have…soured.— NASA Sun & Space (@NASASun) November 22, 2022
Captions in the comments!#captionthis pic.twitter.com/NUgwAhqKwj
EKİMDE DE 'GÜLÜMSEYEN' FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI
Gözlemevi, 30 Ekim'de de Güneş'in "gülümseyen" fotoğrafını paylaşarak "NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülerken yakaladı" açıklamasında bulunmuştu.
Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların "koronal boşluklar" olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.
Say cheese! ??— NASA Sun & Space (@NASASun) October 26, 2022
Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31
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