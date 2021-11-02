NASA'dan kritik uyarı: Güneş patlaması iletişim uydularını etkileyebilir
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu hafta, GPS ve iletişim uydularını etkileyebilecek bir güneş patlaması yaşanacağını açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş patlamalarının güçlü birer radyasyon patlamaları olduğu hatırlatılarak, “Gelen zararlı radyasyon, yerdeki insanları fiziksel olarak etkilemek için atmosferden geçemez, ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin seyahat ettiği katmandaki atmosfere müdahil olabilir" denildi.
Beklenen güneş patlamasının “X1 sınıfı bir patlama” olduğu kaydedilen açıklamada, X’in en yoğun patlamalar için kullanılan sınıflandırma olduğu, X’in yanındaki sayının ise patlamanın gücü hakkında bilgi verdiği vurgulandı.
NOAA tarafından yapılan açıklamada da X1 parlaması nedeniyle bir R3 (güçlü radyo kesintisi) olayının gerçekleşeceği belirtildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt