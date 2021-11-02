NASA'dan kritik uyarı: Güneş patlaması iletişim uydularını etkileyebilir

02 Kasım 2021 Salı, 13:08

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş patlamalarının güçlü birer radyasyon patlamaları olduğu hatırlatılarak, “Gelen zararlı radyasyon, yerdeki insanları fiziksel olarak etkilemek için atmosferden geçemez, ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin seyahat ettiği katmandaki atmosfere müdahil olabilir" denildi.

Beklenen güneş patlamasının “X1 sınıfı bir patlama” olduğu kaydedilen açıklamada, X’in en yoğun patlamalar için kullanılan sınıflandırma olduğu, X’in yanındaki sayının ise patlamanın gücü hakkında bilgi verdiği vurgulandı.

NOAA tarafından yapılan açıklamada da X1 parlaması nedeniyle bir R3 (güçlü radyo kesintisi) olayının gerçekleşeceği belirtildi.



















